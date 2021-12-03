Покончивший с собой Академовский маньяк пошел на убийство ради смены колонии

Никита Лыткин, также известный как Академовский маньяк, который покончил с собой в иркутской колонии 1 декабря, в 2016 году пытался убить другого заключенного, чтобы получить новый срок и переехать в другую колонию. Об этом в пятницу, 3 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Материалы по теме «Мне есть о чем рассказать» Самый страшный маньяк России признался в новых убийствах. По числу жертв он дважды обошел Чикатило Из ада Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»

По словам источника, в 2015 году осужденный за серию нападений и убийств в иркутском Академгородке Лыткин был этапирован в кемеровскую исправительную колонию №41 (ИК-41). В Кемерово по заявлению его адвоката Лыткину провели судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Эксперты пришли к выводу, что Лыткин страдает тяжелым душевным расстройством, которое препятствует отбытию наказания. В августе 2016 года Заводский районный суд города Кемерово на этом основании освободил Лыткина от дальнейшего отбытия наказания и отправил его на принудительное лечение в специальное психиатрическое учреждение.

Но еще до вступления этого решения в законную силу Никита Лыткин совершил новое преступление: он попытался убить другого заключенного, нанеся ему не менее восьми ударов по голове металлическим совком для мусора. Как считает следствие, Лыткин пошел на это преступление из-за желания получить новый срок и переехать в другую колонию.

«Довести преступление до логического конца у Никиты Лыткина не получилось: другие заключенные оттащили его от потерпевшего», — сообщил источник. В связи с этим 1 июня 2017 года Никита Лыткин был осужден к 11 годам лишения свободы как особо опасный рецидивист.

В приговоре (копия имеется в распоряжении «Ленты.ру») указано, что решение об освобождении от дальнейшего наказания вступило в законную силу, хотя сама психолого-психиатрическая экспертиза, которая стала основанием для освобождения маньяка от наказания, была опровергнута новой, проведенной в связи с покушением на убийство. В 2018 году Лыткин был этапирован на родину — в Иркутск, в исправительную колонию №7 особого режима, где и находился до дня смерти.