Адель появилась на популярном шоу без макияжа

Британская певица Адель стала участницей популярного шоу NikkieTutorials и порадовала фанатов своим внешним видом без макияжа. Запись появилась на YouTube-канале передачи.

Знаменитость посетила студию нидерландской блогерши Никки Туториалс (Nikkie Tutorials) в бежевом лонглсиве и черных джинсах с уложенными волнами волосами. На размещенных кадрах видно, что на лице поп-исполнительницы отсутствует декоративная косметика. Известно, что в ролике она выступила моделью для визажистки, которая нанесла на одну сторону ее лица нюдовый мейкап.

Публикация Туториалс набрала почти два миллиона просмотров и 173 тысячи лайков за день. Зрители восхитились натуральной внешностью Адель и принялись делать ей комплименты в многочисленных комментариях под видео. «Она выглядит божественно даже без макияжа», «Она выглядит потрясающе и до, и после», «Адель просто лучшая», «Естественная красота прекрасна», «Обожаю Адель», — высказывались поклонники.

Ранее в октябре Адель стала героиней обложки нового номера британской версии журнала Vogue. Певица позировала в ярко-желтом корсетном платье Vivienne Westwood с глубоким декольте, которое дизайнер бренда изготовила специально для фотосессии. Образ дополнила брошь ювелирного дома Tiffany.