Драка между двумя пассажирами в московском метро попала на видео

На станции «Пушкинская» московского метро произошла драка между двумя мужчинами. Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

На кадрах видна потасовка на станции. Один из участников драки повалил другого на пол и начал наносить удары. Затем мужчины поднялись, их пытались разнять другие пассажиры. Конфликт произошел в час пик, вокруг дерущихся проходят десятки людей.

По предварительной информации, драка произошла несколько дней назад.

Как сообщает издание «Подъем», конфликт произошел в вагоне поезда между двумя приезжими и одним жителем столицы. После того как дерущихся попросили покинуть вагон, они переместились на станцию, на место драки вызвали полицию.

Ранее в вагоне поезда Московского центрального кольца (МЦК) произошла драка пассажира с мигрантами. Конфликт случился из-за того, что несколько мигрантов шумели, и им сделала замечание женщина. В ответ иностранцы начали оскорблять ее, но за россиянку заступились другие пассажиры.