Драка пассажира с мигрантами в вагоне московского поезда попала на видео

В вагоне поезда Московского центрального кольца (МЦК) произошла драка пассажира с мигрантами. Инцидент сняли на видео, кадры публикует Telegram-канал «Подъем».

По информации издания, несколько мигрантов громко шумели, и им сделала замечание женщина. В ответ иностранцы начали оскорблять ее, но за россиянку заступились другие пассажиры.

На опубликованные кадры попал момент драки между мужчиной и иностранцами, которая, предположительно, случилась после словесной перепалки. «Езжай в свой аул», — кричит пассажир и бьет иностранца. Когда последний начинает оказывать сопротивление и хватается руками за поручень вагона, пассажир начинает тянуть его за ноги. В это время другие пассажиры пытались растащить дерущихся мужчин.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают личности участников потасовки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД. В полицию о драке никто не заявлял.

Ранее на станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии метро произошла драка. На появившихся в сети кадрах видно, как двое мужчин повалили на пол пассажира и бьют его. Другие люди, находящиеся в вагоне поезда, пытаются разнять их, грозят зачинщикам драки вызвать полицию и кричат, что рядом находятся дети.