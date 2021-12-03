Для Арктики разработали новую полярную экипировку

На международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который проходит в Санкт- Петербурге представили новую экипировку для работы на крайнем Севере. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Одежда для тех, кто будет работать на льду в течение долгого времени. Это целый комплекс не только верхней одежды, но и всех тех слоев, каждый из которых решает свою задачу», — рассказала генеральный директор компании STAYER Татьяна Иванова.

Комплект состоит из 13 различных предметов одежды и представляет собой 4 слоя. Их можно комбинировать для более комфортного ношения.

Отмечается, что в подобной экипировке можно работать при влажности в 100 процентов и температуре до минус 50 градусов. Одежду для начала тестируют в специальных лабораториях, где в криокамере ходит робот манекен в этом костюме.

Ранее стало известно, что ученые Уральского НОЦ занялись разработкой специального медицинского автопоезда для отдаленных районов Арктики. По задумке, в вагонах автопоезда можно будет делать забор крови, провести функциональную диагностику или организовать приемы специалистов.