Названы главные причины кибератак

Одной из основных причин, по которым россияне становятся жертвами мошенников, является использование одного и того же пароля на нескольких платформах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные опроса Iron Mountain Incorporated.

Аналитики опросили 11 тысяч сотрудников фирм из десяти стран Европы, включая Россию. Выяснилось, что 34 процента респондентов используют один и тот же пароль на нескольких платформах, 27 процентов опрошенных забывают закрыть свой ноутбук, покидая рабочее место. Еще 24 процента используют публичный Wi-Fi, 18 процентов хранят на столе заметку со своим паролем, 11 процентов опрошенных рассказали, что оставляют документы с чувствительными данными на видном месте.

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Согласно данным исследования, четверть респондентов становились жертвами мошенничества или фишинга.

Директор по исследованиям и разработкам компании по управлению корпоративными и конфиденциальными данными «ОСГ Рекордз Менеджмент» в России и СНГ Вячеслав Буров заявил, что жертвой мошенника также можно стать, если переходить по неподтвержденным ссылкам или открывать письма от неизвестных источников.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2021 года общее число DDoS-атак выросло почти на четверть (24 процента) в сравнении с этим же периодом прошлого года. В компании отмечают, что увеличилось (на 31 процент) и количество продвинутых атак, которые чаще всего направлены против конкретной компании. Один из августовских дней и вовсе побил рекорд последних нескольких лет по числу атак за сутки — 8825 кибернападений.