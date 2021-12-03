Кадыров поиграл с полярным волком и порассуждал о дружбе с диким зверем

Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал о дружбе с волком. Видео с диким зверем на поводке он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Если вам кто-то скажет, что волка можно приручить — не верьте. С волком можно только подружиться. Ибо этот серый воин никогда не позволит растоптать свое достоинство, но с радостью отдаст свое горячее и преданное сердце тому, кто искренне любит его», — подписал Кадыров кадры, на которых он играет с полярным волком.

Министр Чечни по национальной политике внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заметил в комментариях к посту главы республики, что «истинные волки — в кадре».