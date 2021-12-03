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Украина построит две военно-морские базы

Глава Минобороны Украины Резников: новые базы ВМС появятся в Очакове и Бердянске
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Фото: Reuters

В 2022 году начнутся активные работы по строительству двух баз Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает портал Obozrevatel.

Базы появятся в городе Очаков Николаевской области и городе Бердянск Запорожской области. «Среди приоритетов — ракетная программа и развитие способностей флота. Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контрактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», — заявил глава Минобороны.

В начале 2021 года ВМС получили гидротехнические сооружения и землю на побережье для возведения баз.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что Киев получит от Лондона ракетное вооружение и два современных тральщика. Военные корабли соответствуют всем стандартам НАТО и сразу войдут в состав ВМС республики. Запланировано также строительство кораблей меньшего класса. Все это будет способствовать усилению военно-морской мощи Украины.

«Нам много что нужно сделать, чтобы сбалансировать возможности России и Украины в Черном море. Но мы не гонимся за балансом, мы понимаем, что мы можем рассчитывать на поддержку наших партнеров и друзей — тех, что находятся в Черном море», — заявил Пристайко.

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