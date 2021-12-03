Четыре российских сериала номинированы на премию Берлинского веб-фестиваля

«Кибердеревня» и «Струны» номинированы на премию Берлинского веб-фестиваля

Четыре сериала из России номинированы на премию Берлинского веб-фестиваля Webfest Berlin. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает ТАСС.

Фестиваль будет проводиться в онлайн-формате, он начнется 13 декабря и завершится 15-го числа. В основную программу Webfest Berlin вошли 27 сериалов из Франции, США, России, Испании, Канады, Бразилии и других стран.

Российскими номинантами стали сериалы «Секреты семейной жизни», «Струны», «Полицейский с YouТюба» и «Кибердеревня».

Отмечается, что Webfest Berlin — один из первых веб-фестивалей в мире.