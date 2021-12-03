Бывший глава офиса президента Украины обвинил Зеленского во взломе Telegram

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан обвинил главу государства Владимира Зеленского и Службу безопасности Украины (СБУ) во взломе его Telegram-канала, передает Vesti.ua.

«Вовчик, что ты хочешь почитать??? Скажи, я тебе сам покажу))) Ваня (глава СБУ Иван Баканов — прим. «Ленты.ру»), тебя скоро уволят, просто попроси письменный приказ, — написал Богдан в соцсетях. — Вы сказочно тупые».

Богдан ушел в отставку 11 февраля 2020 года. Его место занял советник Зеленского Андрей Ермак. Причиной увольнения называли затянувшийся личный конфликт Богдана с украинским президентом. СМИ писали со ссылкой на источники, что Зеленского раздражало приписываемое Богдану влияние на него, и он начал отдалять от себя главу офиса. Это привело к конфликтам и с другими чиновниками.

Позже Богдан поблагодарил Зеленского за свое увольнение, отметив, что рад не иметь отношения к хаосу, в который президент бросает Украину. «Я шел не за должностями, а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода — мы с вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую вы за четыре месяца превратили в посмешище», — заявил он.