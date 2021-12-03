Экс-советник Путина предложил бороться с ростом цен как в 1990-е

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии и экс-советник президента России Владимира Путина Сергей Глазьев предложил бороться с инфляций с помощью экспортных пошлин на сырьевые биржевые товары, пишут «Ведомости».

По его мнению, нынешние меры для борьбы с ростом цен спорные, нужны другие. «Мне кажется, самым лучшим способом было бы защитить нашу экономику от инфляционной волны из-за рубежа — использовать тот инструмент, который мы активно применяли в 1992-1993 годы — ввести экспортные пошлины на биржевые товары, по которым идет вздувание цен», — предложил он.

Дополнительные доходы можно направить на целевые инвестиционные программы, считает Глазьев. Например, нарастить импортозамещение. Это позволит насытить рынок товарами и снизить инфляцию за счет увеличения предложения собственных товаров, отметил экс-советник Путина.

Подобные меры уже принимаются властями. Так, из-за резкого роста цен на металл правительство ввело экспортные пошлины на вывоз цветных и черных металлов с 1 августа по 31 декабря 2021 года.