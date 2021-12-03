Польша попросила помощи у Чехии и Венгрии в ситуации с мигрантами

Глава Минобороны Польши рассказал о переговорах с Чехией и Венгрией о поддержке на границе

Польша попросила помощи у военных сил Чехии и Венгрии в ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом заявил глава польского Минобороны Мариуш Блащак, передает ТАСС.

«Сейчас длятся переговоры относительно поддержки солдат Войска Польского чешским и венгерским военным компонентом», — рассказал политик. По его словам, на данный момент обсуждается, когда и в какой форме Варшава могла бы получить указанную поддержку.

Ранее стало известно, что на польско-белорусскую границу прибыли и британские солдаты. Как отметили в министерстве обороны страны, инженерные войска Соединного Королевства будут сотрудничать с польской армией для укрепления пограничных заграждений.

С начала ноября на границе Польши и Белоруссии обострился миграционный кризис. Тысячи беженцев из Ирака, Сирии и других стран Ближнего Востока собрались на приграничных территориях и предприняли попытки прорваться через заграждения. Запад возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на режим белорусского президента Александра Лукашенко. Евросоюз, США и Британия ввели санкции против официального Минска.