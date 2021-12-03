Лукашенко рассказал о беспрецедентном давлении

Белорусская экономика подверглась беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне. Об этом сказал президент республики Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Он отметил, что агрессивная риторика сохраняется, нужно провести «тщательный анализ принимаемых мер». Президент также заявил, что страна сумела сохранить экономический рост.

Лукашенко добавил, что Белоруссия безукоризненно платит по госдолгу и не имеет права потерять эту репутацию. Бюджет страны на 2022 год формируется дефицитным. Он также задался вопросом, все ли «экономят и напрягаются по сокращению необязательных расходов, которых у нас море».

По словам президента, главная задача на следующий год — наращивание экспорта и закрепление на мировых рынках. «Пока есть возможность продавать и закрепляться на мировых рынках, — а это не будет долго, — надо действовать», — добавил он. Лукашенко считает важным интенсивно наращивать валютную выручку, чтобы получить крепкий белорусский рубль. Для этого нужно не упустить момент, чтобы «заявить о себе на мировом рынке».

Ранее стало известно, что Минфин США выпустил новый пакет санкций против Белоруссии. В него вошли 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, меры введут против Дмитрия Лукашенко — среднего сына президента Белоруссии. Среди юридических лиц — производители калийных удобрений, авиаперевозчик Transaviaexport, президентский спортивный клуб и туроператор «Центркурорт».