Дед Мороз рассказал о запросах россиян

Современные дети просят на Новый год гаджеты, взрослые — квартиры, поделился Дед Мороз из московской усадьбы в интервью РИА Новости.

«Маленький человечек — слепок взрослого, правильно? Просят эти, как их, дурацкое слово такое, "гаджеты"​​​. А игрушки только меняются, становятся более кибернетико-электрические. А так, куклы, конфеты... А родители все кредит, да кредит. Я уж и не знаю, чем помочь», — рассказал Дед Мороз.

При этом взрослые, по словам Деда Мороза, чаще всего просят у него квартиры в Москве или Санкт-Петербурге.

«Как будто я строитель! Лубяную, ледяную еще могу построить, поднапрячь там мишек косолапых, зайчиков вертлявых. А сами уж тоже пускай думают. А то что же я, я волшебник, но не для всех же подряд, а только тем, кто заслужил», — объяснил Дед Мороз.

Ранее россияне назвали самые желанные подарки, которые они хотели бы получить на Новый год от Деда Мороза, если бы у них была такая возможность. Большинство жителей России (64 процента) отметили, что попросили бы на Новый год здоровья для себя и своих близких, в то время как остальные 36 процентов пожелали бы счастья, отправиться в путешествие, больше зарабатывать или завести ребенка.