Люксовый бренд выпустил шарф с принтом в один доллар за 2950 долларов

Бренд Balenciaga выпустил шарф в виде купюры номиналом в один доллар за сотни тысяч рублей

Люксовый бренд одежды Balenciaga выпустил аксессуар за сотни тысяч рублей. На товар обратили внимание в Instagram-аккаунте Groundead, администраторы которого публикуют новинки из мира моды.

Речь идет о шарфе с принтом в виде бежево-зеленой купюры номиналом в один доллар. Стоимость вещи на сайте марки составляет 2950 долларов (217 500 рублей).

Пользователи сети принялись шутить на тему дорогостоящего аксессуара модного дома в комментариях. «Самый дорогой доллар, который я когда-либо видел», «Как иронично», «Они чертовски глупые», «Выглядит как товар из Aliexpress», «Инфляция!», «Как креативно! Balenciaga никому не уступает. Если вам не нравится, значит у вас нет денег», — высказывались они.

В июне чехол для ластика французского модного дома Louis Vuitton за десятки тысяч рублей подняли на смех в сети. Речь идет о серебристой цепочке с прямоугольным кулоном в виде ластика в чехле коричневого цвета с монограммой бренда. Стоимость украшения Eraser Necklace составила 810 долларов (60,3 тысячи рублей).