Гузеева рассказала о нападении на соперницу из ревности с туфлей в руках

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева рассказала, как из ревности напала с туфлей в руках на поклонницу своего первого мужа в туалете Дома кино. История прозвучала во время записи очередного выпуска программы, который опубликован на YouTube.

«У меня был муж (Илья Древнов, первый супруг Гузеевой — прим. «Ленты.ру»), которого я любила и очень сильно ревновала. И одна ассистентка по актерам нам звонила, звонила... А я думаю: "Что ж ты, гнида, звонишь мне в семью, я же замужем". И он с ней по телефону — тра-та-та, сто часов», — возмутилась Гузеева.

Спустя некоторое время ведущая «Давай поженимся!» встретила соперницу в Доме кино во время одной из премьер. Гузеева выпила шампанское и позвала девушку на разговор в туалет.

«И так мне было с ней некомфортно в этом туалете, — призналась Гузеева, — и так мне стало обидно, что она так себя ведет! Я интеллигентно сняла туфлю вот на такой шпильке (показывает размер пальцами — прим. «Ленты.ру») и говорю ей: "Я тебя последний раз предупреждаю!" А она в слезах».

Древнов и Гузеева познакомились на съемках фильма «Соперницы», который вышел на экраны в 1985 году. Там Древнов был одним из ассистентов. Вскоре пара расписалась, однако брак продолжался лишь несколько лет, на протяжении которых первый муж Гузеевой боролся с наркозависимостью. Он умер от передозировки наркотиков в 90-х после развода со звездой советского кино.

Ранее Гузеева показала интерьер своего дома за 60 миллионов рублей. Телеведущая с мужем — ресторатором Игорем Бухаровым — проживает в коттедже площадью 270 квадратных метров в районе Куркино на северо-западе Москвы. К особняку прилегает территория в 10 соток с верандой, а внутри — несколько спален и санузлов.