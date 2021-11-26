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Гузеева показала свой дом за 60 миллионов рублей

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева показала роскошный особняк на северо-западе Москвы
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Кадр: Идеальный ремонт / YouTube

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева показала интерьер своего дома за 60 миллионов рублей. Обзор роскошной недвижимости знаменитости сделала «Комсомольская правда».

Гузеева с мужем — ресторатором Игорем Бухаровым — проживает в коттедже площадью 270 квадратных метров в районе Куркино на северо-западе Москвы. К особняку прилегает территория в 10 соток с верандой, а внутри — несколько спален и санузлов, а также огромная кухня-гостиная в викторианском стиле.

На потолке в помещении площадью 55 «квадратов» массивные хрустальные люстры, а темные обои с крупными цветами раскрашены вручную по технологии фрески. Кухонная мебель выполнена из дерева и дополнена столешницами из испанского кварцевого камня. В доме много живых цветов, горшки с растениями расставлены по всему периметру здания.

Часть гостиной отведена под библиотеку — там стоят книжный шкаф, бархатный бледно-лиловый диван и рабочий стол с креслом в тон. На втором этаже особняка расположена просторная спальня в светлых тонах и кабинет мужа телеведущей.

В мае Гузеева назвала «лучшим городом земного шара» Санкт-Петербург. Тогда же знаменитость посетила дом, где проживала долгое время вместе с сыном Георгием и бывшим мужем, грузинским актером Кахи Толордавой.

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