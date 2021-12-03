Названа дата запуска беспилотного поезда в России

НИИАС: в 2022 году в России запустят в эксплуатацию беспилотный электропоезд GoA3

В 2022 году в России запустят в эксплуатацию беспилотный электропоезд GoA3. Дату появления нового транспорта назвал заместитель гендиректора Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС) Павел Попов, сообщает ТАСС.

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Он выступил на форуме о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days в Татарстане. Степень автоматизации GoA3 предполагает, что поезд двигается без непосредственного участия человека в управлении. Однако специалист будет присутствовать в кабине. «Машинист будет просто сидеть и ничего не делать», — заявил Попов.

Проект по созданию беспилотных поездов начался в 2015 году. На основании степени автоматизации транспорт разделили на четыре категории. При GoA1 водители могут рассчитывать на автоматические системы помощи, при GoA2 поезда перемещаются без посторонней помощи от станции к станции. Категория GoA3 предполагает, что машинист находится в машине, а GoA4 означает полное отсутствие человека в кабине. На данный момент специалисты НИИАС разрабатывают схему работы системы при сложных погодных условиях.

Ранее замминистра транспорта Кирилл Богданов сообщил, что к 2024 году в России начнут курсировать первые беспилотные грузовые паромы. Они будут передвигаться между портами Усть-Луга в Ленинградской области и Балтийск в Калининградской, протяженность маршрута достигнет 480 морских миль.