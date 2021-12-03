Полковник полиции Москвы задержан за продажу должностей в Налоговой службе

Полковник московской полиции Игорь Гоцуляк задержан по подозрению в содействии в назначении на высокую должность в УФНС по Самарской области. Предполагается, что он выступал посредником при передаче взятки в 84,6 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

1 декабря в главном следственном управлении Следственного комитета по Москве возбудили уголовное дело в отношении полковника Гоцуляка, начальника полиции по Ростокино, сразу по двум статьям УК РФ: за мошенничество и посредничество во взятке. На следующий день, 2 декабря, Гоцуляка задержали. Кроме начальника полиции, в деле фигурируют пока что неустановленные лица.

Уголовные дела были возбуждены по материалам ФСБ, согласно которым в марте и апреле 2019 года Гоцуляк с сообщниками получили от неизвестного мужчины 84,6 миллиона рублей «за содействие в назначении на должность начальника или заместителя начальника управления Федеральной налоговой службы по Самарской области».

Предполагается, что преступление Гоцуляк совершил, не работая в полиции. Источник издания отмечает, что с 2017 по 2021 год Гоцуляк находился вне службы. Он был назначен на должность начальника отдела полиции по району Ростокино в ноябре 2021 года.