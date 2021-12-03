Российский инфекционист назвал условие для признания «Спутника V» в Европе

Врач Викулов: «Спутник V» примут в Европе после разрешения западных вакцин в России

Для того, чтобы «Спутник V» приняли в Европе, следует разрешить в России применять западные вакцины. Такое условие назвал в разговоре с «Радиоточкой НСН» врач-инфекционист Георгий Викулов. Его комментарий приводится в Telegram-канале агентства.

Он уверен, что это поможет ускорить темпы вакцинации российского населения.

Викулов отметил, что сейчас существует достаточное количество данных для того, чтобы начать процедуру регистрации западных вакцин против коронавируса. «У нас делается приоритет к культу российской прививки», — полагает врач.

