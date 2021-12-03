Российский фондовый рынок закрылся падением основных биржевых индексов в пятницу, 3 декабря, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи потерял 0,87 процента, опустившись до 3913,06 пункта, индекс РТС составил 1668,26 пункта (минус 1,29 процента).

Из 15 «голубых фишек» Мосбиржи в плюс вышли только две — TCS Group (плюс 0,67 процента, 7270,4 рубля за акцию) и НЛМК (плюс 0,53 процента, 219,5 рубля). Хуже всего завершилась основная торговая сессия для «Сургутнефтегаза» (минус 2,17 процента, 38,26 рубля) Сбербанка (минус 1,98 процента, 320,34 рубля) и «Яндекса» (минус 1,88 процента, 5156 рублей).

Нефть марки Brent подорожала на 2,38 процента, до 71,33 доллара за баррель, марки WTI — на 2,11 процента, до 67,9 доллара. Январские фьючерсы на газ торговались по 1072 доллара.

Курс доллара составил 73,88 рубля (плюс 0,22 рубля), курс евро — 83,32 рубля (плюс 0,02 рубля). Биткоин торговался по 55 895 долларов за монету (минус 1,07 процента).