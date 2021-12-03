В Сыктывкаре представили музыкальный коми-финский эксперимент

Национальный музыкально-драматический театр Коми представил на сцене зала «Сыктывкар» концертную программу«Komi.Folk», созданную совместно с театром Форсса Финляндии. Об этом сообщает БНК.

В основе проекта — народные и авторские песни в современной аранжировке под рок, фолк, фанк, были даже «приджазованные» композиции. Все они сохраняют народный колорит, но обретают новую форму.

«Komi. Folk» — бессюжетный проект, хотя в нем есть сквозная линию человеке, который шел по Коми, пришел в селение, потом столкнулся с разлукой и смертью и любовью. К каждой композиции была создана своя хореография, поэтому на сцене задействована практически вся труппа театра.

Финский коллектив хотел выступать одновременно онлайн, однако из-за плохой работы интернета приняли решение отказаться от этой идеи. В результате каждую новую песню сопровождало небольшое интро от театра Форсса — видеоряд с рассказом о коми, их культуре и традициях на финском языке, а затем на коми. Трансляция шла на мультимедиа-экран и стала неразрывным элементом постановки.