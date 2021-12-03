На Алтае временно запретят охотиться на козерогов

Власти Республики Алтай ввели временный запрет на охоту на сибирских горных козлов, известных также как козероги. Об этом сообщает портал «Национальный акцент» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Мораторий будет действовать в течение трех лет. За это время в республике планируют провести полномасштабный учет численности данного вида. Также специалисты будут ежегодно отслеживать изменения в популяции козерогов и принимать на основе полученных результатов дальнейшие решения о защите этих животных.

Как отмечается, поводом для введения моратория стали появившиеся ранее в соцсетях снимки охотницы вместе с тушей убитого горного козла. Фотографии вызвали недовольство как среди специалистов, так и среди местных жителей.

После данного инцидента власти провели опросы среди жителей районов республики, где обитают козероги. В результате 94 процента опрошенных проголосовали за необходимость принятия мер по сохранению этого животного, при этом 92 из них поддержали введение моратория на три года, сообщалось на официальном портале правительства региона.