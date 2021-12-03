В Приморье леопард изучил фотоловушку и сделал селфи

В приморском заповеднике «Кедровая падь» леопард изучил фотоловушку и сделал селфи. Видео с этим моментом опубликовал национальный парк «Земля леопарда» на своем канале в YouTube.

На кадрах видно, как краснокнижный хищник сначала отдыхает под деревом, а затем, заинтересовавшись, подходит к установленной рядом фотоловушке. Животное изучает камеру, позволяя запечатлеть себя крупным планом.

Как пояснили в заповеднике, зверем на видео оказался леопард по кличке Тайфун, который постоянно проживает на охраняемой территории. Известно, что вместе с ним там обитают еще несколько самок. При этом другие самцы появляются в этом районе редко.

«То, что леопарды замечают камеры, но не проявляют агрессии, говорит о том, что аппаратура не причиняет им беспокойства. При этом звери активно исследуют фотоловушку, что, в свою очередь, свидетельствует о любознательности и хорошем физическом состоянии кошек», — рассказали специалисты.

В ноябре фотоловушки зафиксировали дикого леопарда в парке «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарии. По мнению специалистов, зверя привлекли самки Волна и Агунда из Осетии, которых выпустили в заповеднике в 2018 и 2020 годах.