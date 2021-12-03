Забывчивость мужчины принесла ему 57 миллионов рублей

Забывчивый игрок в лотерею по ошибке удвоил выигрыш и получил 57 миллионов рублей

Забывчивый житель американского штата Северная Каролина по ошибке приобрел два одинаковых лотерейных билета и разбогател, сорвав двойной джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

49-летний Скотти Томас из города Фейетвилл собирался поучаствовать в розыгрыше лотереи. Мужчина признался, что лежал и смотрел по телевизору баскетбол, когда ему пришла мысль, что он не успел купить нужный билет. Тогда он приобрел его в сети и заполнил.

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На следующее утро его сын обратил внимание, что Томас купил два билета, и в итоге потратил на товары четыре доллара (295 рублей). Забывчивость игрока удвоила его выигрыш: каждый билет принес ему приз в виде пожизненных выплат по 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей) в год. Мужчина предпочел забрать оба приза в качестве единовременной выплаты. В общей сложности после уплаты налогов он получил 780 тысяч долларов (57,8 миллиона рублей).

«Когда я понял, что выиграл, мне пришлось лечь на пол, потому что я просто не мог поверить в то, что произошло. Это благословение!» — заявил Томас.

Американец планирует вложить полученные деньги в бизнес, оплатить счета и помочь семье. Кроме того, он подумывает о покупке дома.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Вирджиния совершила ошибку при покупке на сайте лотерейного билета и сорвала джекпот в два миллиона долларов (148,2 миллиона рублей). Как правило, она покупает один лотерейный билет, но в последний раз ошиблась и приобрела на сайте 50 билетов мгновенной лотереи. Благодаря этому она в одночасье стала долларовой миллионершей.