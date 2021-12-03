Президент Эстонии призвал продолжать давление на режим Лукашенко

Президент Эстонии Алар Карис высказался за продолжение давления на режим президента Белоруссии Александра Лукашенко и расценил использование мигрантов в политических целях как угрозу нового типа. Об этом сообщает РИА Новости.

В Брюсселе глава Эстонии с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом глава Эстонии обсудили урегулирование кризиса, «вызванного миграционным давлением и координируемым режимом Лукашенко». Он счел важной реализацию санкций, введенных Евросоюзом.

Карис считает, что необходимо продолжать оказывать давление на белорусского лидера, чтобы он разобрался с мигрантами, позволил им подать заявление о предоставлении убежища в республике или вернуться домой. Кроме того, Лукашенко должен обеспечить доступ к гуманитарной помощи для нуждающихся, особенно в связи с приближающимися морозами, сказал политик.

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился в начале ноября 2021 года, когда большая колонна мигрантов подошла к приграничному ограждению недалеко от пропускного пункта «Брузги». Мигранты предприняли несколько попыток штурма забора, однако все они были остановлены польскими пограничниками.

