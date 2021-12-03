Девушка показала свою внешность до и после работы моделью и испугала фанатов

В ролике модель показала, как у нее просвечивали кости, а кожа имела бледный оттенок

Блогерша показала свою внешность до и после работы в модельном бизнесе и испугала фанатов. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Daily Star.

23-летняя Ронья (Ronja) объяснила, что из-за карьеры в фэшн-индустрии в подростковом возрасте у нее появились проблемы со здоровьем. В связи с тем, что девушке было необходимо «вписываться» в определенные параметры модельных агентств, она придерживалась различных диет и страдала от недостатка веса. На размещенных в сети кадрах, сделанных во время работы, под бледной кожей Роньи видны очертания костей, а также сильно просвечивают вены.

Оставив прежнюю профессию манекенщицы, Ронья приняла решение стать плюс-сайз-моделью. На последующих прикрепленных к посту фото она показала свою внешность после отказа от голодания. На снимках заметно, что девушка набрала вес, а ее лицо стало румяным и свежим. «Сейчас я намного счастливее», — подписала она пост, который собрал 4,9 миллиона просмотров и 699,6 тысячи лайков.

Пользователи сети поддержали Ронью в комментариях под постом. «Ты выглядела очень болезненно. Хорошо, что сейчас с тобой все в порядке», «Сейчас ты выглядишь намного более живой и сияющей, я рада за тебя. Ты великолепна», «Я тебя очень уважаю. Я знаю, как трудно противостоять общественному мнению и бороться за свое счастье и здоровье», «Меня бесит, что быть здоровым приравнивается к тому, чтобы быть плюс-сайз. Ты чертовски красива, и я счастлива за тебя», — писали юзеры.

В ноябре бывшая модель Никки Дюбоз пожаловалась на регулярные изнасилования на работе. 36-летняя американка призналась, что директор модельного агентства, имя которого не раскрывается, регулярно подвергал ее сексуальному насилию в обмен на сотрудничество с известными брендами.