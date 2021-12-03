Сериал «История русской поп-музыки» собрал десятки миллионов просмотров

Документальный сериал «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009» собрал свыше 23 миллионов просмотров в социальной сети «Одноклассники». Проект стартовал 2 августа и завершился в октябре.

Спецпроект повествует о главных хитах, деятелях и вехах в отечественной индустрии поп-музыки. Из него можно узнать о самых громких скандалах, об истории создания известных на всю страну композиций, а также о деталях личной жизни популярных исполнителей.

Всего в «Историю русской поп-музыки 2000-2009» вошли десять эпизодов. Он рассказывает о таких людях и явлениях, как украинский дуэт «ВИА Гра», интернет-музыкант Валентин Стрыкало, реалити-шоу «Фабрика звезд», борьба бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова с группой «Ленинград», популярность Верки Сердючки, альтернативный рок, российский гламур и пришедший ему на смену хип-хоп.