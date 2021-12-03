Врач назвала главный симптом омикрон-штамма коронавируса

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова в беседе с радио Sputnik сообщила, что сильная усталость является одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Однако этот симптом характерен для разных заболеваний, отметила специалист. По ее словам, человеку без медицинского образования сложно разобраться, когда чувство усталости связано с переутомлением, а когда — с болезнью.

Павлова отметила, что, проведя осмотр, врач может выяснить, «что это не просто хандра, отсутствие солнечного света или накопившаяся физическая усталость, а именно симптомы начинающегося или прогрессирующего заболевания».

Специалист добавила, что коронавирусная инфекция вызывает серьезные нарушения в работе многих систем организма. По ее словам, чувство усталости, которое возникает у зараженных, может быть вызвано серьезными изменениями в иммунной системе, в работе головного мозга или в ткани нервной системы. «Сильно меняются свойства крови, что ухудшает кровоснабжение многих органов, поэтому мы чувствуем физическую слабость. Все это в совокупности проявляется в ослабленном мышечным тонусе, подавленном эмоциональном фоне», — пояснила Павлова.

Эндокринолог призвала при появлении такого симптома, как сильная усталость, перестраховаться и сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил, что при инфицировании любым штаммом коронавируса могут проявляться два его основных симптома. К ним специалист причислил головные боли и длительную повышенную температуру.