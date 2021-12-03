Ридли Скотт обматерил российского кинокритика

Режиссер Скотт послал в интервью критика Долина в ответ на комментарий о «Последней дуэли»

Российский кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин опубликовал на YouTube новый выпуск программы «Радио Долин». Он посвятил передачу творчеству британского кинорежиссера Ридли Скотта, снявшего первую часть «Чужого», «Гладиатора», «Бегущего по лезвию», «Марсианина» и другие картины.

В программе Долин рассматривал творчество Скотта через три амплуа — «фантаста», «историка» и «нашего современника». Кроме того, кинокритик раскрыл принципы работы режиссера с артистами.

Также для выпуска Долин взял интервью у самого Скотта. Кинокритик отметил, что фильм «Последняя дуэль» обладает гораздо большим реализмом, чем предыдущие работы режиссера — «Робин Гуд» и «Царство небесное». В ответ на этот комментарий Скотт обматерил собеседника и послал его. «Пошёл на ***», — заявил режиссер.

При этом в субтитрах к видео указан другой перевод. «Вы не правы, сэр. Я с вами решительно не согласен», — так отвечает Скотт на замечание Долина. Кинокритик позже написал в своем Facebook, что на подобное поведение у режиссера «были причины».

Ранее 83-летний Ридли Скотт обвинил «чертовых миллениалов» в провале «Последней дуэли». По его мнению, молодежь с социальными сетями двигается в неправильном направлении.