83-летний Ридли Скотт обвинил «чертовых миллениалов» в провале его фильма

Голливудский режиссер Ридли Скотт обвинил «чертовых миллениалов и их мобильники» в том, что его фильм «Последняя дуэль» провалился в прокате, пишет The Hollywood Reporter.

83-летний Скотт заявил, что пандемия коронавируса и сложное положение кинотеатров не повлияли на сборы так, как «аудитория, воспитанная на этих гребаных мобильных телефонах». По его словам, миллениалы не хотят, чтобы их чему-то учили, если для этого не используется смартфон. По мнению режиссера, молодежь с соцсетями идет в неправильном направлении.

По информации The Hollywood Reporter, фильм получил высокие оценки от критиков и киноманов, но с кассовыми сборами случился провал. «Последняя дуэль», в которой снимались Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер и Бен Аффлек, собрала всего 27 миллионов долларов при бюджете в 100 миллионов.

Ранее Ридли Скотт назвал супергеройские фильмы «чертовски скучными». Он заявил, что его главная претензия к кинокомиксам заключается в слабых сценариях.