Британский режиссер и продюсер Ридли Скотт назвал супергеройские фильмы «чертовски скучными». Об этом сообщает Deadline.

Скотт заявил, что его главная претензия к кинокомиксам заключается в слабых сценариях. «Я думаю, я сделал три отличных фильма по супергеройскому сценарию. Один из них — это "Чужой" с Сиугрни Уивер. Еще чертов "Гладиатор" и Харрисон Форд [в "Бегущем по лезвию"]», — отметил режиссер.

Он задался вопросом, почему в современных супергеройских блокбастерах нет интересного сюжета. По мнению Скотта, такие проекты спасают лишь спецэффекты.

Ранее британский режиссер Терри Гиллиам признался в ненависти к супергеройским фильмам студии Marvel. «Мне не нравится, что такие картины доминируют в индустрии. Они получают деньги, которые должны быть доступны для создания разнообразных фильмов», — сказал Гиллиам. В то же время он подчеркнул, что с технической точки зрения подобные проекты великолепны.

В октябре 2019 года режиссер Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал супергеройские блокбастеры студии Marvel и отказался считать их киноискусством. С такой же позицией выступал и Мартин Скорсезе.