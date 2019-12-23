Режиссер «Страха и ненависти в Лас-Вегасе» признался в ненависти к Marvel

Режиссер Терри Гиллиам признался в ненависти к супергеройским фильмам студии Marvel. Об этом сообщает издание IndieWire.

«Мне не нравится, что такие картины доминируют в индустрии. Они получают деньги, которые должны быть доступны для создания разнообразных фильмов», — сказал Гиллиам. В то же время он подчеркнул, что с технической точки зрения подобные проекты великолепны.

Кинематографист указал, что такие могущественные компании, как Disney и Marvel, могли бы использовать свои ресурсы для создания чего-то более реалистичного. «Где гравитация? Где настоящая гравитация? В таких кинолентах возможно все. Но именно ограничения делают жизнь такой интересной», — отметил режиссер «Страха и ненависти в Лас-Вегасе».

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«Я возненавидел "Черную Пантеру". Этот фильм сводил меня с ума. Он дает молодым темнокожим ребятам идею, что это то, во что можно верить. Чушь собачья. Это полная чушь. Я думаю, что люди, которые сделали это, никогда не были в Африке» — высказался Гиллиам.

В «Черной Пантере» рассказывается о вымышленной африканской стране Ваканде, земли которой содержат залежи необычного металла, поглощающего вибрацию. Неизвестный герой, которого аборигены называют Черной Пантерой, много лет останавливал врагов, желающих завладеть металлом. Во время очередной попытки молодой принц Ваканды решает возглавить борьбу, надев маску Черной Пантеры.

В октябре режиссер Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал супергеройские блокбастеры студии Marvel и отказался считать их киноискусством. Ранее в том же месяце с такой же позицией выступил Мартин Скорсезе.

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