Ридли Скотт раскрыл детали сериалов по «Чужому» и «Бегущему по лезвию»

Ридли Скотт объявил о начале работы над сериалами по «Чужому» и «Бегущему по лезвию»

Режиссер Ридли Скотт объявил о начале работы над сериалами по мотивам своих фильмов «Чужой» и «Бегущий по лезвию». Он раскрыл детали новых проектов, сообщает Variety.

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Кинематографист заявил, что сценарии пилотных эпизодов обоих шоу уже написаны. Сериал по мотивам «Бегущего по лезвию» будет предположительно состоять из десяти часовых серий. Продолжительность проекта по «Чужому» приблизительно составит от восьми до десяти часов.

Новости о разработке сериала по фильму «Чужой» впервые появились в конце 2020 года. Сообщалось, что шоураннером проекта выступит Ноа Хоули (сериалы «Фарго», «Кости»).

Научно-фантастическая нео-нуарная антиутопия «Бегущий по лезвию» с Харрисоном Фордом в главной роли вышла в 1982 году. Лента создавалась по мотивам романа Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Сай-фай-хоррор «Чужой» с Сигурни Уивер был выпущен в 1979-м.