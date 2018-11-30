«Бегущего по лезвию» превратят в аниме

Блок Adult Swim и компания Crunchyroll запустят в производство аниме-сериал по мотивам фильма «Бегущий по лезвию 2049». Об этом сообщает Deadline.

Шоу получит название «Бегущий по лезвию — Черный лотос». В первый сезон войдут 13 эпизодов, каждый из которых будет длиться полчаса.

Сюжет держат в тайне, однако известно, что действие будет разворачиваться в 2032 году и станет приквелом фильма Дени Вильнева, вышедшего в 2017-м.

Работать над всеми сериями первого сезона будут режиссеры Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма. В данный момент они занимаются аниме-сериалом по «Призраку в доспехах».

«Бегущий по лезвию 2049» — продолжение картины Ридли Скотта, вышедшей в 1982 году.

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