Простых смертных начали помещать на постеры «Бегущего по лезвию»

В сети появился сервис, позволяющий пользователям попасть на постер фильма «Бегущий по лезвию 2049». Механизм называется «Попасть в 2049» и находится на сайте картины.

Для создания афиши нужно загрузить свою фотографию и ввести имя. В результате лицо оказывается на стене небоскреба, а имя превращается в неоновую вывеску.

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Также на постере изображены актеры, сыгравшие главные роли в ленте: Харрисон Форд, Райан Гослинг, Джаред Лето, Робин Райт и Ана де Армас.

Сиквел научно-фантастического приключенческого фильма «Бегущий по лезвию» вышел на экраны 6 октября, получив взрослый прокатный рейтинг. Режиссером выступил Дени Вильнев.

Оригинальная картина снята в 1981 году по роману Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» и рассказывает историю Рика Декарда, охотящегося за практически не отличимыми от человека роботами.