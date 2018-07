Определена формула кассового фильма

Ученые из Корнеллского университета в США выявили формулу наиболее кассовых фильмов. Соответствующее исследование опубликовано на сайте библиотеки университета.

Эксперты изучили сюжетные арки фильмов и на их основе выявили шесть типов развития фабулы. Первым типом стала история непрерывного равномерного движения к подъему (истории успеха), второй тип — это непрерывное движение к падению («Ромео и Джульетта»), третий тип — внезапный подъем и падение (наподобие греческого мифа о Икаре), четвертый — резкое падение, а затем подъем («Крестный отец»). Пятый тип представляет более сложную схему: герой поднимается, затем падает, но вновь добивается успеха, как в сказке о Золушке. Шестой тип предполагает обратную схему: герой падает, после чего поднимается, но в финале остается несчастен, эту историю иллюстрирует миф об Эдипе.

Ученые пришли к выводу, что самыми кассовыми оказались фильмы с сюжетной аркой четвертого типа — подъем после резкого падения. Это такие фильмы как «Отступники», «Крестный отец» и «Бегущий по лезвию бритвы». Однако исследователи настаивают, что не следует зацикливаться только на самой финансово успешной динамике: разные типы сюжетных арок стоит выбирать в зависимости от бюджета и жанра. Так, сюжетная арка «резкий подъем-падение» подойдет малобюджетным фильмам, а истории о плавном падении хороши для фильмов с большим бюджетом.

В исследовании было проанализировано 6147 фильмов, учитывалась информация о сборах кинофильма в стране, где он был впервые представлен.

14 июля были названы лучшие комедии XXI века по версии Rolling Stone. Первую строчку заняла лента «Победители шоу» (Best in Show). За ней следуют фильмы «В петле» (In the Loop) и «Девичник в Вегасе» (Bridesmaids).

