В Летнем Пионере состоится премьера фильма «My Generation»

Российская премьера документального фильма «My Generation» в рамках фестиваля «Бесценные города в кино» состоится в Сокольническом парке 26 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Лондон 1960-х — это музыкальная столица Европы, где царят «Битлз» и «Роллинг стоунз», а фэшн-иконой становится Твигги. Рок-н-ролл и свободная любовь расшатали сословную систему, и на киноэкране смог появиться герой с рабочим происхождением — актер Майкл Кейн. Он же и озвучивает картину режиссера Дэвида Бэтти. Героями «My Generation» стали Пол Маккартни, Дэвид Бейли, Мэри Куант и Роджер Долтри.

Майкл Кейн — лауреат двух «Оскаров», трех «Золотых львов» и большого числа других премий, а также обладатель рыцарского титула, пожалованного ему королевой Елизаветой II.

В российский прокат фильм выйдет 16 августа.