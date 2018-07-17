Самый дорогой китайский фильм убрали из кинотеатров через два дня после премьеры

Китайскую фэнтезийную ленту «Асура» перестали показывать в кинотеатрах спустя несколько дней после премьеры из-за провальных кассовых сборов. Об этом сообщает South China Morning Post.

«Асура» была заявлена как самая дорогая кинокартина в истории Китая. Бюджет ленты составил 750 миллионов юаней (112 миллионов долларов). Над фильмом работали 2,5 тысячи человек со всего мира, а постпродакшн «Асуры» занял более года.

Премьера картины состоялась 13 июля. За выходные лента собрала всего 49 миллионов юаней (7,3 миллиона долларов), и в воскресенье продюсеры «Асуры» решили убрать фильм из проката.

Создатели картины заявили, что за низкие показатели фэнтезийной саги ответственна группа интернет-троллей, которые специально портили рейтинг «Асуры» в сети плохими отметками и рецензиями.

В «Асуре» рассказывается история пастуха, который оказывается реинкарнацией одной из голов воинственного короля Асуры. Последний жаждет завоевать высшие миры.

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