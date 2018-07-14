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Названы лучшие комедии XXI века

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Американский журнал Rolling Stone составил список 50 лучших комедий XXI века. Первую строчку заняла лента «Победители шоу» (Best in Show). За ней следуют фильмы «В петле» (In the Loop) и «Девичник в Вегасе» (Bridesmaids).

В десятку попали также картины «Сводные братья», «Идиократия», «Любовь, сбивающая с ног», «Тони Эрдманн», «Зомби по имени Шон», «Сорокалетний девственник» и «Жизнь за кадром».

На последних позициях оказались фильмы «Фантастический мистер Фокс», «Американский психопат» (фильм считается криминальной драмой, триллером — прим. «Ленты.ру») и «Довольно слов».

В 2017 году такой же список составляли кинокритики портала Collider. В перечень вошли 35 фильмов, в том числе «Девичник в Вегасе» и «Победители шоу».

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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