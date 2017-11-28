Названы лучшие комедии XXI века

Кинокритики портала Collider составили список лучших комедий, вышедших на экраны за последние 17 лет. В перечень, опубликованный во вторник, 28 ноября, вошли 35 фильмов.

Среди главных комедий XXI века оказались три мультфильма — «Лего. Фильм», «Отряд "Америка": Всемирная полиция» и «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». Кинокритики отметили ленты Эдгара Райта с Саймоном Пеггом и Ником Фростом в главных ролях, «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые», а также его работу «Скотт Пилигрим против всех». В список включили и супергеройский боевик 2017 года «Тор: Рагнарек».

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В перечне присутствуют фильмы «Победители шоу», «Жаркое американское лето», «Бабба Хо-Теп», «Школа рока», «Дрянные девчонки», «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди», «Поцелуй навылет» и «Сорокалетний девственник». Помимо этого, отмечены комедии «Идиократия», «Взлеты и падения: История Дьюи Кокса», «SuperПерцы», «Сводные братья», «В пролете», «Информатор!», «СуперМакГрубер», «Убойные каникулы», «Девичник в Вегасе», «Мачо и ботан» и «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски».

В список вошли драмы «Милая Фрэнсис» и «Залечь на дно в Брюгге», псевдодокументальные картины «Борат», «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся» и «Реальные упыри», а также фильмы «Отель "Гранд Будапешт"», «Супер Майк XXL», «Шпион» и «Славные парни».

В августе кинокритики назвали фильм Билли Уайлдера «В джазе только девушки», вышедший в 1959 году, лучшей комедией всех времен. На втором месте — «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» Стэнли Кубрика.