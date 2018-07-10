Фильмы Каннского кинофестиваля и Берлинале покажут на «Стрелке»

Фильмы-победители и участники Каннского кинофестиваля, Берлинале, Санденса и «Кинотавра» покажут в рамках кинофестиваля Strelka Film Festival by Okko, который пройдет в Институте «Стрелка» с 19 по 29 июля. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В программу фестиваля вошли 13 фильмов, включая «Магазинных воришек» Хирокадзу Корээды, удостоившихся «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Российская премьера фильма состоится в рамках Strelka Film Festival 20 июля. Откроет фестиваль картина «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, получившая Гран-при «Кинотавра».

В рамках фестиваля пройдет и образовательная программа, которая будет состоять из четырех дискуссий: «Российское кино в международном контексте», «Свое кино: как дебютировать в полном метре», «Как показывать кино, чтобы преобразить целый город», «Screen life: как устроен новый киноязык». Среди участников дискуссии режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.

В этом году Strelka Film Festival проходит при поддержке онлайн-кинотеатра Okko.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте «Стрелки».