Сопровождение самолета-разведчика США показали с борта российского истребителя

Видео: телеканал «Звезда»

Министерство обороны России опубликовало видео перехвата самолета радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint американских военно-воздушных сил (ВВС), передает телеканал «Звезда».

Кадры сняты с борта одного из российских истребителей, поднятых для сопровождения американского самолета-разведчика. В ролике показан летящий по правому борту самолет, оставляющий за собой инверсионный след.

Российские Су-27 и Су-30 поднимались 3 декабря над Черным морем, чтобы не допустить нарушения границ государства иностранными самолетами. Обнаружить американский самолет-разведчик удалось благодаря средствам контроля воздушного пространства.

Истребители военно-космических сил России идентифицировали цели, как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск США.