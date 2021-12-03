Похитители потребовали с двоих россиян выкуп в 28 миллионов рублей

В городе Волжский Волгоградской области сотрудники ФСБ и полицейские задержали двоих похитителей, требовавших с жертв выкуп в 28 миллионов рублей за освобождение. Об этом в пятницу, 3 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, злоумышленники обманом похитили двух мужчин из Волгограда, отобрали у них телефоны и привезли в одну из гостиниц в Волжский. Там они избивали заложников и требовали с них выкуп в 28 миллионов рублей.

Против похитителей возбуждено уголовное дело по статьям 163 («Вымогательство») и 126 («Похищение человека из корыстных побуждений») УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.