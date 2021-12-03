В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу

В Москве объявлен план «Перехват» после стрельбы в центре города

В центре Москвы водитель Cadillac Escalade открыл стрельбу по человеку, после чего скрылся. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, инцидент произошел на Второй Брестской улице. Между мужчинами произошел конфликт. Выстрелив в оппонента, неизвестный пытался оказать ему помощь, но затем уехал.

Пострадавший госпитализирован. В городе объявлен план «Перехват».

Как уточняет «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале, водители не поделили узкую улицу, стали ругаться, а потом один из них достал оружие.