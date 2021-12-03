На Украине назвали наиболее вероятные сроки российского наступления

Глава Минобороны Резников заявил о возможном наступлении России на Украину в конце января

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал ожидаемые сроки российского наступления на республику. Об этом он сообщил во время выступления в Верховной Раде, передает «Интерфакс-Украина».

Глава ведомства отметил существующую вероятность «масштабной эскалации» со стороны России и со ссылкой на данные разведки заявил, что наиболее вероятным временем начала российского наступления является конец января.

При этом министр подчеркнул, что подобный сценарий не является обязательным, а задача украинского руководства — воспрепятствовать такому развитию событий.

Ранее Резников сообщил, что возле границы Украины находятся 94,3 тысячи российских военных, которые «могут быть задействованы в эскалации».

До этого министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил, что международное сообщество прорабатывает «пакет сдерживания» на случай нападения России на Украину. При этом он обратил внимание на необходимость донести до Москвы, что подобная военная операция будет иметь для нее непоправимые последствия.