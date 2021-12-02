На Украине раскрыли план по «сдерживанию» России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международным сообществом прорабатывается «пакет сдерживания» на случай нападения России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть вопросы к нам, есть вопросы у нас, то есть ведется активная оживленная работа над этим. Уверяю вас, что прямо сейчас в разных дипломатических столицах ведется очень конкретный и очень предметный разговор над конкретными мероприятиями, санкциями экономическими, которые будут включены в этот пакет сдерживания», — сказал он.

По словам министра, эта тема была ключевой в переговорах в Риге и Стокгольме. Он отметил, что пакет разрабатывается по трем направлениям. Он отметил, что в первую очередь важно донести до Москвы, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствия. «Второе — разработка санкционного пакета, который будет вмиг применен в случае, если Россия прибегнет к военной операции, это будут санкции очень тяжелые для нее экономически. И третье — это углубление военно-технического сотрудничества сейчас с Украиной для укрепления нашей обороноспособности», — подчеркнул Кулеба.

Ранее Кулеба пригрозил России потоком гробов в случае войны. По его словам, украинская армия сегодня несравненно сильнее, чем в 2014 году. «Если Россия все равно решится на войну, то придется рассчитывать на чрезвычайно большое количество погибших российских солдат, что не сравнить с 2014 годом. Это будет бойня», — сказал он.