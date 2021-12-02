Украина пригрозила России потоком гробов в случае войны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил России потоком гробов в случае войны. Интервью главы МИД латвийскому порталу Sargs.lv опубликовано на сайте посольства.

По словам Кулебы, украинская армия сегодня несравненно сильнее, чем в 2014 году. «Если Россия все равно решится на войну, то придется рассчитывать на чрезвычайно большое количество погибших российских солдат, что не сравнить с 2014 годом. Это будет бойня», — сказал он.

Кулеба заявил, что «Кремль еще не понял, как отреагирует российское общество, если из Украины начнет поступать нескончаемый поток гробов».

Ранее глава МИД Украины сообщил, что Киев вместе с Вашингтоном «работает над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никаких наступлений ни на кого.