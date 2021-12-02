Украина сообщила о разработке вместе с США мер по сдерживанию России

Кулеба: Киев и Вашингтон разрабатывают комплексный пакет по сдерживанию РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил у себя в Twitter, что Киев вместе с Вашингтоном разрабатывает пакет мер по сдерживанию России.

«Дружеская встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции. Мы подтвердили важность прочного стратегического партнерства Украины и США», — написал глава МИД.

Ранее Кулеба заявил, что страны НАТО готовы расширять сотрудничество с Киевом в военно-технической сфере. По его словам, на заседании Североатлантического совета на уровне глав МИД он очень четко услышал ответ на свой призыв послать России сигнал, что любая волна вооруженной агрессии против Украины станет «непосильной ношей» для Москвы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никаких наступлений ни на кого.

«Россия — абсолютно миролюбивая страна, которая заинтересована в добрых отношениях со своими соседями», — отметил он.