Глава МИД Украины рассказал об ответе стран НАТО на призыв «сдерживать» Россию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что страны НАТО готовы расширять сотрудничество с Киевом в военно-технической сфере. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Риге, передает РИА Новости.

По его словам, на заседании Североатлантического совета на уровне глав МИД стран-членов НАТО Киев очень четко услышал ответ на свой призыв расширять сотрудничество, а также послать России «четкие сигналы» на всех уровнях о том, что любая волна вооруженной агрессии против Украины станет «непосильной ношей» для Москвы. Кулеба также отметил, что обсудил со странами НАТО работу над санкциями против России. «На всех этих трех треках проходит очень динамичная работа. Это то, что я сегодня услышал. Этот ответ коллег меня устраивает», — заявил министр.

Глава украинского МИД также добавил, что Киев совместно со странами НАТО продолжит работать над формированием этого «сдерживающего пакета».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о готовности США ввести новые санкции против России из-за Украины. Псаки сказала, что США ясно говорили о своей «обеспокоенности относительно угрожающей риторики» России и «относительно сообщений о росте числа войск на границе». По ее словам, американская сторона контактирует с Россией и Украиной по ситуации на границе этих стран.

